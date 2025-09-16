Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня – Рубіо

Він також висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.

Про це пише видання Barron's.

За словами Рубіо, Трамп продовжує сподіватися на досягнення мирної угоди між сторонами конфлікту.

Відомо, що 22 вересня Дональд Трамп прибуде до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де ймовірно відбудеться зустріч із Зеленським.

Остання їх зустріч відбулась місяць тому у Білому домі.