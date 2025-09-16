Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня – Рубіо

16 вересня 2025, 09:24
Трамп може зустрітися із Зеленським наступного тижня – Рубіо
skrin
Він також висловив сподівання на мирне врегулювання конфлікту.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. 

Про це пише видання Barron's.

За словами Рубіо, Трамп продовжує сподіватися на досягнення мирної угоди між сторонами конфлікту.

Відомо, що 22 вересня Дональд Трамп прибуде до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН, де ймовірно відбудеться зустріч із Зеленським.

Остання їх зустріч відбулась місяць тому у Білому домі.

 

Дональд ТрампВолодимир Зеленський

Останні матеріали

Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія загрозі російських дронів дальньої дії. Виклики та варіанти для європейської системи оборони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 14:10
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Дрони, артилерія й мінімальні зрушення. росіяни зазнають втрат у Куп’янську та на Донеччині – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 вересня 2025, 07:50
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Політика
Супердодатки під контролем. Чому китайський успіх може стати російським цифровим ГУЛАГом – CEPA
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 14:10
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Політика
Від атак на Польщу до гонки дронів. Головні безпекові події тижня – Мік Раян
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:54
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Політика
Параноїдальне президентство. Всередині адміністрації Трампа, керованої змовами – Адам Кінзінгер
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 11:31
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Політика
росія атакує Польщу. США в односторонньому порядку скасовують деякі санкції – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 вересня 2025, 07:04
Як елітний український підрозділ підірвав
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав "Північний потік". Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється