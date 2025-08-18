У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Трампа

О 22 годині відбудеться багатостороння зустріч з європейськими лідерами.

Розпочинається зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Про це інформує "Суспільне".

На зустрічі також будуть присутні п'ять американських чиновників: державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, два спецпредставники американського президента Кіт Келлог та Стів Віткофф. У складі української делегації — Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, голова офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Андрій Паліса.

Після завершення переговорів між Трампом та Зеленським о 22 годині за Києвом розпочнеться багатостороння зустріч, в якій братимуть участь європейські лідери: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Адександер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава італійського уряду Джорджа Мелоні.