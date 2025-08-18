Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Трампа

18 серпня 2025, 20:04
У Білому домі розпочалася зустріч Зеленського та Трампа
джерело president.gov.ua
О 22 годині відбудеться багатостороння зустріч з європейськими лідерами.

Розпочинається зустріч глави Української держави Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

Про це інформує "Суспільне".

На зустрічі також будуть присутні п'ять американських чиновників: державний секретар Марко Рубіо, віцепрезидент Джей Ді Венс, керівниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, два спецпредставники американського президента Кіт Келлог та Стів Віткофф. У складі української делегації — Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, голова офісу президента Андрій Єрмак та його заступник Андрій Паліса.

Після завершення переговорів між Трампом та Зеленським о 22 годині за Києвом розпочнеться багатостороння зустріч, в якій братимуть участь європейські лідери: прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Адександер Стубб, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макрон, глава  Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, глава італійського уряду Джорджа Мелоні.

Володимир ЗеленськийДональд Трамппереговори

Останні матеріали

Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється