ЗДОРОВ'Я НОВИНИДо послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дев'ять областей України не готові до ослаблення карантину
У список потрапила Одеська область
Фото : РБК - Україна
Такі дані оприлюднили в МОЗ, передає РБК - Україна.
Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.
У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.
Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:
- завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
- проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
- відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
- динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.
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