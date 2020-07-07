Дев'ять областей України не готові до ослаблення карантину У список потрапила Одеська область

До послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.

Фото : РБК - Україна

Такі дані оприлюднили в МОЗ, передає РБК - Україна. Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області. У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів. Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям: завантаженість місць в лікарнях менше 50%;

проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;

відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;

динаміка захворюваності повинна бути менше 10%. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

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