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Дев'ять областей України не готові до ослаблення карантину

У список потрапила Одеська область
До послаблення карантину не готові дев'ять областей. Більшість з них не відповідають кільком критеріям Міністерства охорони здоров'я.
Дев Фото : РБК - Україна

Такі дані оприлюднили в МОЗ, передає РБК - Україна.

Зокрема, до послаблення не готові Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернігівська області.

У порівнянні з минулою добою, ситуація погіршилася в Одеській області - регіон проводить недостатню кількість ПЛР-тестів.

enlightened Зазначимо, з 22 червня в Україні діють нові правила для пом'якшення карантину в регіонах. Так, регіони повинні відповідати чотирьом критеріям:

  • завантаженість місць в лікарнях менше 50%;
  • проведення більш 24 тестів на COVID-19 на 100 тисяч населення;
  • відсоток виявлення коронавіруса повинен складати не менше 11%;
  • динаміка захворюваності повинна бути менше 10%.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 07 липня в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

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07 07 2020 12:20
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