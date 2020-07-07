В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 За добу зафіксовано 564 нові випадки

За даними ЦГЗ, на 07 липня (станом на 9:00) в Україні зафіксовано 49 607 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1283 летальних, 22 193 пацієнти одужало.

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1979 випадків; Волинська область — 2788 випадків; Дніпропетровська область — 1116 випадків; Донецька область — 686 випадків; Житомирська область — 1469 випадків; Закарпатська область — 3458 випадків; Запорізька область — 598 випадків; Івано-Франківська область — 2744 випадки; Кіровоградська область — 663 випадки; м. Київ — 5665 випадків; Київська область — 2809 випадків; Львівська область — 6445 випадків; Луганська область — 85 випадків; Миколаївська область — 461 випадок; Одеська область — 1919 випадків; Полтавська область — 325 випадків; Рівненська область — 4228 випадків; Сумська область — 321 випадок; Тернопільська область — 2108 випадків; Харківська область — 2416 випадків; Херсонська область — 196 випадків; Хмельницька область — 842 випадки; Чернівецька область — 5032 випадки; Черкаська область — 678 випадків; Чернігівська область — 576 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо" Нагадаємо, що станом на 6 липня Львівській та Чернівецькій областям, а також Києву дозволили послабити карантин, водночас Тернопільщина та ще 7 регіонів не готові до зняття обмежень.

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