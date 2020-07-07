В Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1979 випадків;
Волинська область — 2788 випадків;
Дніпропетровська область — 1116 випадків;
Донецька область — 686 випадків;
Житомирська область — 1469 випадків;
Закарпатська область — 3458 випадків;
Запорізька область — 598 випадків;
Івано-Франківська область — 2744 випадки;
Кіровоградська область — 663 випадки;
м. Київ — 5665 випадків;
Київська область — 2809 випадків;
Львівська область — 6445 випадків;
Луганська область — 85 випадків;
Миколаївська область — 461 випадок;
Одеська область — 1919 випадків;
Полтавська область — 325 випадків;
Рівненська область — 4228 випадків;
Сумська область — 321 випадок;
Тернопільська область — 2108 випадків;
Харківська область — 2416 випадків;
Херсонська область — 196 випадків;
Хмельницька область — 842 випадки;
Чернівецька область — 5032 випадки;
Черкаська область — 678 випадків;
Чернігівська область — 576 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 07 липня 2020 року до Центру надійшло 871 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 96 186 повідомлень про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
Нагадаємо, що станом на 6 липня Львівській та Чернівецькій областям, а також Києву дозволили послабити карантин, водночас Тернопільщина та ще 7 регіонів не готові до зняття обмежень.
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