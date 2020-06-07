В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я, зазначає "Українська правда"
Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.
Минулого тижня Львівщині і Буковині забороняли знімати протиепідемічні обмеження, водночас Тернопільщина за своїми показниками могла послаблювати карантин.
Що було раніше: Станом на 3 липня Хмельницькій області дозволили послабити карантин, але ще 9 регіонів України та Київ були не готові до зняття обмежень.
Нагадаємо, що станом на 9:00 6 липня в Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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