В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я, зазначає "Українська правда"

Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.

Минулого тижня Львівщині і Буковині забороняли знімати протиепідемічні обмеження, водночас Тернопільщина за своїми показниками могла послаблювати карантин.

Що було раніше: Станом на 3 липня Хмельницькій області дозволили послабити карантин, але ще 9 регіонів України та Київ були не готові до зняття обмежень.

Нагадаємо, що станом на 9:00 6 липня в Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19