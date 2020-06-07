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В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

Минулого тижня Львівщині і Буковині забороняли знімати протиепідемічні обмеження, водночас Тернопільщина за своїми показниками могла послаблювати карантин
Станом на 6 липня Львівській та Чернівецькій областям, а також Києву дозволили послабити карантин, водночас Тернопільщина та ще 7 регіонів не готові до зняття обмежень.
В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин Фото: з вільних джерел

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров’я, зазначає "Українська правда"

Деталі: Через невідповідність критеріям пом’якшення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Чернігівська області не можуть скасовувати обмеження.

Минулого тижня Львівщині і Буковині забороняли знімати протиепідемічні обмеження, водночас Тернопільщина за своїми показниками могла послаблювати карантин.

Що було раніше: Станом на 3 липня Хмельницькій області дозволили послабити карантин, але ще 9 регіонів України та Київ були не готові до зняття обмежень.

Нагадаємо, що станом на 9:00 6 липня в Україні зафіксовано 543 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19

 

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06 07 2020 13:56
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