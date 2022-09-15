RSS
НОВИНИ

Деякі частини окупантів втекли в паніці - Міноборони Британії

Українські сили продовжують зміцнювати свій контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Російські сили в значній мірі виведені з району на захід від річки Оскіл.
Деякі частини окупантів втекли в паніці - Міноборони Британії Фото: Андрій Попіль

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, в той час як інші бігли в явній паніці", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, високоцінне обладнання, кинуте відступаючими російськими військами, включало кошти, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії. Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС і як мінімум одна артилерійська система управління і контролю IV14.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і ймовірні локальні збої в управлінні та управлінні", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині звільнено майже 388 населених пунктів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 09 2022 08:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

В Євросоюзі як вдома: про роумінг в країнах ЄС відтепер можна забути. Як виглядатимуть роумінгові пакети мобільних операторів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.