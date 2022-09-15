Деякі частини окупантів втекли в паніці - Міноборони Британії
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, в той час як інші бігли в явній паніці", - йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, високоцінне обладнання, кинуте відступаючими російськими військами, включало кошти, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії. Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС і як мінімум одна артилерійська система управління і контролю IV14.
"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і ймовірні локальні збої в управлінні та управлінні", - зазначають у Міноборони Британії.
Раніше повідомлялось, що на Харківщині звільнено майже 388 населених пунктів.
Додати коментар
- ВІДЕО Кавуни, вирощені на Закарпатті у промислових об’ємах – це реальність
- ВІДЕО Негайно створити безпечну зону навколо ЗАЕС закликають у МАГАТЕ
- ФОТО Розвантаження російського танкера зі скрапленим газом заблокували шведські активісти
- У ВООЗ побачили кінець пандемії COVID-19
- В Україні з листопада психотропні препарати відпускатимуться лише за е-рецептом