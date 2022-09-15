Деякі частини окупантів втекли в паніці - Міноборони Британії

Українські сили продовжують зміцнювати свій контроль над нещодавно звільненими районами Харківської області. Російські сили в значній мірі виведені з району на захід від річки Оскіл.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

"Способи виведення російських військ за останній тиждень були різними. Деякі підрозділи відступили у відносно хорошому порядку і під контролем, в той час як інші бігли в явній паніці", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, високоцінне обладнання, кинуте відступаючими російськими військами, включало кошти, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни Росії. Серед них як мінімум одна контрбатарейна РЛС і як мінімум одна артилерійська система управління і контролю IV14.

"Таке залишення підкреслює неорганізований відступ деяких російських підрозділів і ймовірні локальні збої в управлінні та управлінні", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині звільнено майже 388 населених пунктів.