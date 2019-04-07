ДФС активізує боротьбу з продажем підробних цигарок за дорученням Мінфіну
Поширення контрафактних (підробних) цигарок — одна з причин того, що бюджет недоотримав закладені у законі доходи, інформують у "Громадське" з посиланням на повідомлення Мінфіну.
"Міністерством фінансів було надано доручення ДФС проаналізувати стан ринку та актуалізувати плани по боротьбі з цими явищами", — повідомляють у Мінфіні.
Загалом же від початку року держава недоотримала близько 4,3%запланованих у плані доходів. Через це вона збільшила обсяг запозичень, взявши у борг на 30,7 мільярда гривень більше, ніж віддала боргів.
Нагадаємо, з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зросли на 9%, що спричинить подорожчання сигарет. Сигарети у середньому подорожчають на 2-3 грн за пачку.
Читайте також: Коломойський готовий допомогти Гонтаревій прилетіти в Україну
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського