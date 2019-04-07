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ДФС активізує боротьбу з продажем підробних цигарок за дорученням Мінфіну

Міністерство фінансів України доручило Державній фіскальній службі активізувати свою боротьбу з виготовлення та продажу підробних цигарок невідомого походження
Зокрема, там підрахували, що за першу половину 2019 року до бюджету недоплатили 8,9 мільярда гривень акцизів з тютюнових виробів.
ДФС активізує боротьбу з продажем підробних цигарок за дорученням Мінфіну Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Поширення контрафактних (підробних) цигарок — одна з причин того, що бюджет недоотримав закладені у законі доходи, інформують у "Громадське" з посиланням на повідомлення Мінфіну.

"Міністерством фінансів було надано доручення ДФС проаналізувати стан ринку та актуалізувати плани по боротьбі з цими явищами", — повідомляють у Мінфіні.

Загалом же від початку року держава недоотримала близько 4,3%запланованих у плані доходів. Через це вона збільшила обсяг запозичень, взявши у борг на 30,7 мільярда гривень більше, ніж віддала боргів.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зросли на 9%, що спричинить подорожчання сигарет. Сигарети у середньому подорожчають на 2-3 грн за пачку.

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04 07 2019 14:48
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