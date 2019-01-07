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З першого липня виріс акциз на тютюнові вироби в Україні

Сигарети у середньому подорожчають на 2-3 грн за пачку
Із 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зросли на 9%, що спричинить подорожчання сигарет.
З першого липня виріс акциз на тютюнові вироби в Україні Фото: Reuters

Це передбачено змінами до Податкового кодексу, які Верховна Рада внесла перед прийняттям державного бюджету на 2019 рік, інформує "Економічна правда".

Як повідомлялося раніше, це призведе до зростання цін на сигарети, які у середньому подорожчають на 2-3 грн за пачку.

Нагадаємо, що у кінці 2018 року парламентарі відклали до 1 липня 2019 року додаткову 9-відсоткову індексацію акцизів на тютюнові вироби, що зменшило доходи бюджету на 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило для громадського обговорення проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (про захист здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)".

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01 07 2019 16:58
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