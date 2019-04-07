Коломойський готовий допомогти Гонтаревій прилетіти в Україну
За необхідності привезе Гонтареву в Україні "у приватному порядку", інформує НВ.
"Це вирвано з контексту. Не йшлося про те, щоб її просто вивезти. Вона сказала, що навіть попри запити, питання та вимоги допиту в Генпрокуратурі або хто там її викликав, вона не збирається нікуди їхати. Так, я сказав, що, може, вона не хоче їхати в якомусь примусовому порядку, - екстрадиція або ще щось. Я сказав, що ми її вивеземо просто приватним порядком: надамо приватний борт і привеземо її. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати", - зазначив Коломойський.
Коломойський додав, що може це зробити тільки за згодою Гонтаревої.
Він також заявив, що готовий надати Гонтаревій літак, якщо вона захоче прилетіти в Україну на допит: "Вона сказала, що не збирається сюди їхати, повертатися. І якщо хочуть, нехай приїжджають і там допитують. Раптом вона погодиться? Ми надамо їй комфортні умови, щоб вона прилетіла, допиталася і полетіла".
Коломойський запевнив, що не збирається викрадати Гонтареву: "Навіщо мені її викрадати? Для чого? Одружитися з нею таємно?". Він додав, що ексглава НБУ "розповідає казки й робить з себе героїню".
"Нічого вона не злякалася і нічого вона не боїться ... А де ви бачили, щоб якщо людині щось загрожувало, він про це відкрито заявляв в інтерв'ю, ще й провідним виданням? Нехай вона спить спокійно", - додав він.
Нагадаємо, що Гонтарева заявила, що їй постійно погрожує Коломойський. Останні 10 місяців вона живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки, а повернутися в Україну наразі не може, зокрема, через "відсутність верховенства права у країні".
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