Коломойський готовий допомогти Гонтаревій прилетіти в Україну

"Навіщо мені її викрадати? Для чого? Одружитися з нею таємно?"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що може надати ексголові Нацбанку Валерії Гонтаревій літак, якщо вона захоче прилетіти в Україну на допит або якщо її екстрадують.

За необхідності привезе Гонтареву в Україні "у приватному порядку", інформує НВ.

"Це вирвано з контексту. Не йшлося про те, щоб її просто вивезти. Вона сказала, що навіть попри запити, питання та вимоги допиту в Генпрокуратурі або хто там її викликав, вона не збирається нікуди їхати. Так, я сказав, що, може, вона не хоче їхати в якомусь примусовому порядку, - екстрадиція або ще щось. Я сказав, що ми її вивеземо просто приватним порядком: надамо приватний борт і привеземо її. Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати", - зазначив Коломойський.

Коломойський додав, що може це зробити тільки за згодою Гонтаревої.

Він також заявив, що готовий надати Гонтаревій літак, якщо вона захоче прилетіти в Україну на допит: "Вона сказала, що не збирається сюди їхати, повертатися. І якщо хочуть, нехай приїжджають і там допитують. Раптом вона погодиться? Ми надамо їй комфортні умови, щоб вона прилетіла, допиталася і полетіла".

Коломойський запевнив, що не збирається викрадати Гонтареву: "Навіщо мені її викрадати? Для чого? Одружитися з нею таємно?". Він додав, що ексглава НБУ "розповідає казки й робить з себе героїню".

"Нічого вона не злякалася і нічого вона не боїться ... А де ви бачили, щоб якщо людині щось загрожувало, він про це відкрито заявляв в інтерв'ю, ще й провідним виданням? Нехай вона спить спокійно", - додав він.

Нагадаємо, що Гонтарева заявила, що їй постійно погрожує Коломойський. Останні 10 місяців вона живе у Лондоні, де викладає у Лондонській школі економіки, а повернутися в Україну наразі не може, зокрема, через "відсутність верховенства права у країні".