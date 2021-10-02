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Disney на тлі пандемії закриває студію, яка створила "Льодовиковий період"

Останньою роботою студії став мультфільм "Шпигуни під прикриттям", який вийшов у 2019 році
Корпорація The Walt Disney Company вирішила закрити студію Blue Sky Studios, яка майже за 25 років створила 13 мультфільмів, зокрема "Льодовиковий період".
Disney на тлі пандемії закриває студію, яка створила "Льодовиковий період" Фото: з вільних джерел

Студія працювала з 1987 року. За цей час вона створила 13 мультфільмів, зокрема декілька частин "Льодовикового періоду" (вони зібрали 3 млрд доларів по всьому світу), "Ріо", "Фердинанд", повідомляє "Громадське".

Останньою роботою студії став мультфільм "Шпигуни під прикриттям", який вийшов у 2019 році. У 2022 році також мав вийти мультфільм "Німона", але через закриття студії його виробництво скасовують.

"Враховуючи поточні економічні реалії, після довгих розглядів та оцінок ми ухвалили складне рішення закрити кінопроєкти в студії Blue Sky", - заявили в Disney.

У студії працюють 450 людей - у квітні 2021 року всіх звільнять. Як пише Variety, частина співробітників зможе перейти на студії Walt Disney Animation Studios і Pixar.

Зазначимо, що Blue Sky Studios належала корпорації Disney лише з 2019 року - після того, як Disney купила 20th Century Fox за 71 млрд доларів.

Нагадаємо, що Walt Disney отримала річний збиток вперше за 40 років

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10 02 2021 12:08
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