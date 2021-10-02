Disney на тлі пандемії закриває студію, яка створила "Льодовиковий період"

Останньою роботою студії став мультфільм "Шпигуни під прикриттям", який вийшов у 2019 році

Корпорація The Walt Disney Company вирішила закрити студію Blue Sky Studios, яка майже за 25 років створила 13 мультфільмів, зокрема "Льодовиковий період".

Студія працювала з 1987 року. За цей час вона створила 13 мультфільмів, зокрема декілька частин "Льодовикового періоду" (вони зібрали 3 млрд доларів по всьому світу), "Ріо", "Фердинанд", повідомляє "Громадське".

Останньою роботою студії став мультфільм "Шпигуни під прикриттям", який вийшов у 2019 році. У 2022 році також мав вийти мультфільм "Німона", але через закриття студії його виробництво скасовують.

"Враховуючи поточні економічні реалії, після довгих розглядів та оцінок ми ухвалили складне рішення закрити кінопроєкти в студії Blue Sky", - заявили в Disney.

У студії працюють 450 людей - у квітні 2021 року всіх звільнять. Як пише Variety, частина співробітників зможе перейти на студії Walt Disney Animation Studios і Pixar.

Зазначимо, що Blue Sky Studios належала корпорації Disney лише з 2019 року - після того, як Disney купила 20th Century Fox за 71 млрд доларів.

Нагадаємо, що Walt Disney отримала річний збиток вперше за 40 років