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Disney перезапустить мультсеріал "Чіп і Дейл", він вийде у 2020 році

Студія планує зняти 39 7-хвилинних епізодів про пригоди бурундуків і їхніх партнерів по "команді рятувальників"
Студія Disney анонсувала перезапуск відомого мультсеріалу про бурундуків-рятувальників Чіпа і Дейла. Вихід нових епізодів запланований на 2020 рік.
Disney перезапустить мультсеріал "Чіп і Дейл", він вийде у 2020 році Фото: Disney

Загалом студія планує зняти 39 7-хвилинних епізодів про пригоди бурундуків і їхніх партнерів по "команді рятувальників". Нові епізоди будуть "у класичному комедійному стилі", повідомляється на сайті компанії.

Новий серіал "Чіп і Дейл" показуватимуть на стрімінговій платформі Disney+ у 2020 році. Запуск самої платформи запланований на 12 листопада 2019 року.

Також компанія анонсувала новий мультсеріал Monsters at Work (Монстри на роботі), створений за мотивами "Корпорації монстрів". Вихід цього мультсеріалу також запланований на 2020 рік.

Нагадаємо, Disney презентував пілотну серію нових "Качиних історій".

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13 06 2019 22:41
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