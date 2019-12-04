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Disney представив перший трейлер дев'ятого епізоду "Зоряних війн"

Крім того, Disney будує у Каліфорнії парк розваг, присвячений "Зоряним війнам"
Студія Disney на фестивалі Star Wars Celebration 2019 у Чикаго представила перший трейлер дев'ятого епізоду «Зоряних війн», який отримав назву "Сходження Скайуокера".
Disney представив перший трейлер дев Фото: vkurse.ua

Дев’ятий епізод завершить трилогію сиквелів космічної саги, повідомляє Meduza.

Режисером і сценаристом картини став Джей Джей Абрамс, який зняв сьомий епізод "Зоряних війн".

Головні ролі у стрічці виконали Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек і Джон Бойега.

Також у фільмі з'являться персонажі Марка Хемілла і померлої в 2016 році Керрі Фішер. Крім того, Біллі Ді Вільямс, який грав контрабандиста Ленд Калріссіан в оригінальній трилогії "Зоряних воєн" повернувся до своєї ролі.

У 2018 році компанія Disney разом з Lucasfilm презентувала мультсеріал за мотивами саги "Зоряні війни".

Крім того, Disney будує у Каліфорнії парк розваг, присвячений "Зоряним війнам".

"Зоряні війни: Останні джедаї" показали другий результат за касовими зборами в історії США.

Нагадаємо, що на технологічній виставці CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі представили світловий меч, який здатний витримати справжній бій.

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12 04 2019 21:57
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