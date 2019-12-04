Disney представив перший трейлер дев'ятого епізоду "Зоряних війн"
Дев’ятий епізод завершить трилогію сиквелів космічної саги, повідомляє Meduza.
Режисером і сценаристом картини став Джей Джей Абрамс, який зняв сьомий епізод "Зоряних війн".
Головні ролі у стрічці виконали Дейзі Рідлі, Адам Драйвер, Оскар Айзек і Джон Бойега.
Також у фільмі з'являться персонажі Марка Хемілла і померлої в 2016 році Керрі Фішер. Крім того, Біллі Ді Вільямс, який грав контрабандиста Ленд Калріссіан в оригінальній трилогії "Зоряних воєн" повернувся до своєї ролі.
У 2018 році компанія Disney разом з Lucasfilm презентувала мультсеріал за мотивами саги "Зоряні війни".
Крім того, Disney будує у Каліфорнії парк розваг, присвячений "Зоряним війнам".
"Зоряні війни: Останні джедаї" показали другий результат за касовими зборами в історії США.
Нагадаємо, що на технологічній виставці CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі представили світловий меч, який здатний витримати справжній бій.
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