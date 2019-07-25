Для Бекірова підбирають незалежного лікаря, - Денісова

Вона нагадала, що раніше зверталась до Москалькової із проханням не доставляти Бекірова до суду.

"Ми домовились (з російським омбудсменом Тетяною Москальковою - ред.), що рідні Бекірова надають незалежного лікаря, який має російську ліцензію, і цей незалежний лікар буде допущений до Едема Бекірова, він зробить заключення, щоб ми побачили дійсно ту картину і той стан, і щоб могли повірити такому заключенню. І тому зараз підбирається цей лікар і ми будемо сприяти, щоб так все і відбулось", - зазначила уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова, йдеться в "Укрінформ".

"Він просто не витримає. Це чотири години в автозаку - ну просто неможливо. І тому я зараз чекаю відповіді (від Тетяни Москалькової - ред.)", - додала омбудсмен.

Напередодні уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської омбудсменки Тетяни Москалькової через стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який перебуває в медсанчастині СІЗО Сімферополя.

13 липня Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії провести незалежний медичний огляд кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

Напередодні у Росії активісти закликали міністра охорони здоров`я Вероніку Скворцову надати необхідну медичну допомогу кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого утримують в сімферопольському СІЗО.

Котов додав, що на сайті change.org було розміщено петицію, де лікар Ольга Мазурова закликає випустити Бекірова із СІЗО.

Відомо, що старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець ігнорує рішення Європейського суду з прав людини і відмовляє в госпіталізації кримськотатарському активістові Едему Бекірову, якого утримують у СІЗО Сімферополя окупованого Криму.

Нагадаємо, що стан здоров'я кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська окупаційна влада звинувачує у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки, стабільно важкий.

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