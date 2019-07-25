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"Ні" підробленим лікам: оригінальність ліків можна буде перевіряти за допомогою мобільного додатка

Наприкінці року пацієнти зможуть перевіряти ліки за допомогою мобільного додатка
З 1 вересня 2019 року на упаковках препаратів почне з’являтися спеціальне маркування, за яким можна буде перевірити оригінальність препарату
"Ні" підробленим лікам: оригінальність ліків можна буде перевіряти за допомогою мобільного додатка Фото: likicontrol.com.ua

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, йдеться в "Громадське".

Так, з вересня в аптеках з’являться лікарські засоби зі спеціальним маркуванням: 2D кодом на упаковці. Цей код наноситимуть під час виробництва ліків, а дані про це фіксуватимуть у єдиній державній системі проведення моніторингу обігу медикаментів. У пілотному проєкті можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.

"Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва", - зазначають у МОЗ. 

Наразі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробляє додаток, за допомогою якого пацієнти зможуть перевірити оригінальність ліків, просканувавши код. Очікується, що ним можна буде скористатися уже наприкінці року. 

Після сканування упаковки на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.

Нині майже всі іноземні препарати, які продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії також вже кодують свої ліки. 

Нагадаємо, МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози.

За допомогою програми розвитку ООН (ПРООН) Україні вдалося закупити препарат для лікування раку молочної залози втричі дешевше.

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