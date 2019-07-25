"Ні" підробленим лікам: оригінальність ліків можна буде перевіряти за допомогою мобільного додатка
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я, йдеться в "Громадське".
Так, з вересня в аптеках з’являться лікарські засоби зі спеціальним маркуванням: 2D кодом на упаковці. Цей код наноситимуть під час виробництва ліків, а дані про це фіксуватимуть у єдиній державній системі проведення моніторингу обігу медикаментів. У пілотному проєкті можуть брати участь виробники, імпортери, дистриб'ютори лікарських засобів, заклади охорони здоров'я, аптечні заклади.
"Таке кодування дозволить державі відстежувати весь ланцюжок постачання ліків - від виробництва чи імпорту до продажу в аптеці, і вчасно реагувати на порушення. Всі ці транзакції будуть включені в загальну базу даних, включаючи серію ліків і дату виробництва", - зазначають у МОЗ.
Наразі Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробляє додаток, за допомогою якого пацієнти зможуть перевірити оригінальність ліків, просканувавши код. Очікується, що ним можна буде скористатися уже наприкінці року.
Після сканування упаковки на екрані смартфона з’явиться інформація про конкретний лікарський засіб зокрема, чи препарат не є фальсифікований, протермінований або завезений до країни з порушенням норм.
Нині майже всі іноземні препарати, які продаються в Україні, вже мають двомірне кодування упаковок. Деякі українські фармкомпанії також вже кодують свої ліки.
Нагадаємо, МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози.
За допомогою програми розвитку ООН (ПРООН) Україні вдалося закупити препарат для лікування раку молочної залози втричі дешевше.
Читайте також: Завдяки роботі кардіоцентрів смертність від інфарктів скоротилась на 20%, - МОЗ
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн