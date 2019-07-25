Завдяки роботі кардіоцентрів смертність від інфарктів скоротилась на 20%, - МОЗ

"Якщо у вашій області, районі чи місті має бути кардіоцентр, але він не працює - це проблема на місцевому рівні. Там або не виділили кошти, або не завершили ремонт для встановлення ангіографа"

Завдяки урядовій програмі, яка передбачає закупівлю стаціонарного ангіографічного обладнання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів, в Україні смертність від інфарктів зменшилася на 20%.

Для роботи кардіоцентрів закупили ангіографи — обладнання, за допомогою якого лікарі визначають, де саме у судинах порушений кровообіг. А також стовідсотково забезпечили центри стент-системами, завдяки яким можна механічно усувати перешкоди (тромбу й атеросклеротичної бляшки) в судині з допомогою каркаса (стента), метою якої є відновлення кровопостачання серця. Про це повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на пресконференції, інформує "Громадське".

Допомогу з відповідним обладнанням надають загалом у 41 кардіологічному центрі по Україні. Ще 32 центри поки не працюють. У цьому випадку проблема, за словами Супрун, на місцевому рівні.

Держава гарантує безоплатну допомогу пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Пацієнт з відповідними симптомами хвороби має звернутися за номером екстреної медичної допомоги — 103.

Нагадаємо, що серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.

Інфаркт міокарда – це ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. При цьому уражена частина м'яза відмирає, тобто розвивається її некроз. Загибель клітин починається через 20-40 хвилин з моменту припинення кровотоку. Найпоширеніша причина інфаркту – це стеноз або звуження судин. Він може утворюватися повільно. Серце адаптується до цього – виростають дрібні судини, відбувається компенсація. Хворий приймає ліки, і йому стає краще. Але настає момент, коли відбувається запалення цього звуження. Це призводить до утворення тромбу, і судина, що два роки звужувалася, за кілька хвилини повністю перекривається тромбом. Кровотік припиняється. Це різке закриття судини призводить до відсутності постачання крові у частині серцевого м'яза. Ці наслідки називаються інфарктом міокарду.