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Супрун назвала основну причину смертності серед українців

"Найчастіше українці помирають від серцево-судинних захворювань"
Серцево-судинні захворювання є однією з основних причин смертності серед населення України, водночас розвитку серцевих катастроф можна запобігти, дотримуючись здорового способу життя.
Супрун назвала основну причину смертності серед українців Фото: Анатолія Сірика, ukrinform.ua

"Найчастіше українці помирають від серцево-судинних захворювань - майже 2/3 від усіх випадків смерті. Але цьому можна запобігти здоровим харчуванням, займатися фізичною активністю та виявляти хворобу на ранній стадії. Не слід забувати про візити до сімейного лікаря", - наголосила в.о.міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу, присвяченому Національній конференції громадського здоров'я, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, у нашій країні також дуже поширений діабет 2-го типу, якому теж можна запобігти та лікувати без побічних ефектів.

"Для цього треба лише слідкувати з своїм зоров'ям разом зі своїм лікарем", - порадила Супрун.

Нагадаємо, що населення України за рік скоротилося на 233 тисячі осіб. На 1 січня 2019 року чисельність наявного населення становила 42 млн 153,2 тис. осіб.

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06 04 2019 18:43
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