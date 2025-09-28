Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Інституті кардіології через удар росіян загинули медсестра та пацієнт

28 вересня 2025, 14:19
В Інституті кардіології через удар росіян загинули медсестра та пацієнт
Фото: ДСНС
Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.
У Києві наслідки російського удару рятувальники ліквідовують на 8 локаціях. На даний час відомо про 4 загиблих, сперед яких 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.  
 
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
 
"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз", - додав він.
 
Міністр також повідомив, що під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу. 
 
Крім цього, міністр повідомив, що у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники вже ліквідували всі пожежі. 
 
Загалом, за даними міністра, внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.
кардіологіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється