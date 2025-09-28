В Інституті кардіології через удар росіян загинули медсестра та пацієнт

Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

У Києві наслідки російського удару рятувальники ліквідовують на 8 локаціях. На даний час відомо про 4 загиблих, сперед яких 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Всього по Україні більше 70 поранених на зараз", - додав він.

Міністр також повідомив, що під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій, внаслідок чого травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Крім цього, міністр повідомив, що у Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей. На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині рятувальники вже ліквідували всі пожежі.

Загалом, за даними міністра, внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.