МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози
Ліки з діючою речовиною трастузумаб раніше закуповували за ціною 490 доларів за флакон. Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати втричі нижчу ціну - 155 доларів. Це означає, що доступ до безкоштовного лікування отримає більше пацієнтів, повідомляє пресцентр МОЗ.
Перша партія трастузумабу з 1500 флаконів уже прибула в Україну, ліки вже почали постачати в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров'я найближчим часом розподілять препарат по медустановах згідно з поданими заявками.
Протягом місяця в Україну ще доправлять ще понад 13 тис. флаконів трастузумабу. Крім того, МОЗ має намір забезпечити всіх, кому цей препарат необхідний, тому очікується закупівля ще понад 65 тис. флаконів.
Зазначають, що раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком молочної залози цим препаратом, а цього року вперше заплановано покрити заявлену потребу на 100%.
Трастузумаб схвалено в країнах із суворим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема: Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші. Ліки застосовують для лікування раку молочної залози і на ранніх стадіях, і метастатичних, з підвищеною експресією HER2, оскільки діюча речовина призводить до загибелі ракових клітин.
Нагадаємо, американським вченим вперше в історії науки вдалося видалити ВІЛ з цілого геному лабораторних мишей за допомогою ліків повільної дії і технології редагування генів.
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