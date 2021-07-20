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Для перевізників запустили платформу, де можна отримати необхідні дозволи

Платформа запроваджує прозорий розподіл документів онлайн
Укртрансбезпеки запустила кабінет перевізника - там можна отримати дозвіл на міжнародні перевезення з безкоштовним бронюванням
Для перевізників запустили платформу, де можна отримати необхідні дозволи Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури, пише "Економічна правда".

Так, першим етапом запуску системи стане запобігання корупційним ризикам під час замовлення, видачі та обліку дозволів на міжнародні перевезення. Платформа запроваджує прозорий розподіл документів онлайн.

У публічному доступі буде інформація щодо усіх виданих, наявних та використаних дозволів на міжнародні перевезення як на пунктах видачі, так і на складі Укртрансбезпеки.

Також буде скасовано плату за бронювання дозволів. "Оскільки це є наданням адміністративних послуг, залишається лише оплата адмінзбору, як і при наданні усіх інших послуг", – пояснили у відомстві. З 19 липня бронювання дозволів на міжнародні перевезення стало безкоштовним.

Крім того платформа відкриє доступ до конкурсу з розподілу книжок ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту) та до дозволів на здійснення пасажирських перевезень. А також через систему запровадять облік дозвільних документів через штрих-коди та цілодобовий відеонагляд на пунктах видачі дозволів.

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20 07 2021 14:32
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