ЗДОРОВ'Я НОВИНИГлава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для внутрішніх авіаперельотів проходження ПЛР-тестів не потрібно. За його словами, немає жодної причини встановлювати таку вимогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Для польотів по Україні ПЛР-тести здавати не потрібно, - МОЗ
Степанов підкреслив, що немає жодної причини встановлювати таку вимогу
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Про це він сказав в ході брифінгу, передає РБК - Україна.
"Перельоти всередині країни не вимагають проведення ПЦР-тестування. У нас є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування", - підкреслив міністр.
Він зазначив, що тестування проводиться всім особам з ознаками коронавірусної хвороби, їх контактним особам, медпрацівникам раз на 14 днів, а також співробітникам Національної поліції і Національної гвардії.
Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.
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