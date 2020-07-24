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Для польотів по Україні ПЛР-тести здавати не потрібно, - МОЗ

Степанов підкреслив, що немає жодної причини встановлювати таку вимогу
Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для внутрішніх авіаперельотів проходження ПЛР-тестів не потрібно. За його словами, немає жодної причини встановлювати таку вимогу.
Для польотів по Україні ПЛР-тести здавати не потрібно, - МОЗ Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Про це він сказав в ході брифінгу, передає РБК - Україна.

"Перельоти всередині країни не вимагають проведення ПЦР-тестування. У нас є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що тестування проводиться всім особам з ознаками коронавірусної хвороби, їх контактним особам, медпрацівникам раз на 14 днів, а також співробітникам Національної поліції і Національної гвардії.

Нагадаємо, що 24 липня в Україні зафіксовано 62 823 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало.

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24 07 2020 13:20
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