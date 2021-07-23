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"До "червоної" зони точно повернемося, це питання часу"

Головний санлікар прогнозує локдаун через поширення COVID-19
Україна вже до осені 2021 року може знову опинитися в "червоній" зоні епіднебезпеки - через поширення штаму коронавірусу "Дельта" і низькі темпи вакцинації людей.
"До "червоної" зони точно повернемося, це питання часу" Фото: Ukrinform

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в етері програми "Сніданок з 1+1", повідомляє "Громадське".

Він наголосив, що в Україні вже виявили штам коронавірусу "Дельта", який поширився в понад сотні країн світу і "викликає великі і дуже швидкі спалахи на території держав". "До "червоної" зони, я впевнений, точно повернемося. Це питання часу", - сказав Кузін.

Кузін уточнив, що ситуація з коронавірусом і обмеження, ймовірно, нагадуватимуть перший локдаун, який діяв в Україні навесні 2020 року. Для того щоб запобігти сплеску захворюваності на COVID-19, головний санлікар закликає людей вакцинуватися.

"Я би радив фокусувати зараз усі зусилля на тому, щоб вакцинуватися, і восени вже мати свій імунітет… Україна офіційно відкрила п’ятий етап вакцинальної кампанії. По суті, це означає те, що вакцина доступна кожному громадянину України", - додав Кузін.

Українська влада сподівається до кінця літа зробити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу (станом на 23 липня їх зробили понад 4,5 мільйона). Для цього, сказав Кузін, кілька разів навіть розглядали варіант вакцинації в аптеках.

"Ми розглядали декілька разів опцію вакцинації в аптеках - лише після вичерпання ресурсу наявної інфраструктури, тобто центрів масової вакцинації. За повної заповненості таких центрів ми будемо розглядати альтернативні варіанти", - уточнив санлікар.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 763 нові випадки коронавірусу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (226), Донецькій (79), Харківській (67), Дніпропетровській (39), та Херсонській (37) областях.

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23 07 2021 16:03
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