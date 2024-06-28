До комюніке Саміту миру приєдналися Федеративні Штати Мікронезії
Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швейцарії.
Сьогдні Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру. Мікронезія - це острівна держава в Океанії, яка розташована на Каролінських островах.
Федеративні Штати Мікронезії складаються з більш ніж 600 островів.
В середині червня пройшов Саміт миру і Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Подія була присвячена врегулюванню конфлікту в Україні.
На саміті зібралися більше 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою - пошук мирного шляху до завершення протистояння.
За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.
Днями до комюніке Саміту миру приєдналося 83 держави: додалась Гаяна.