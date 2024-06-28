До комюніке Саміту миру приєдналися Федеративні Штати Мікронезії

Підсумкове комюніке Саміту миру має 90 підписів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швейцарії.

Сьогдні Федеративні Штати Мікронезії приєдналися до комюніке саміту миру. Мікронезія - це острівна держава в Океанії, яка розташована на Каролінських островах.

Федеративні Штати Мікронезії складаються з більш ніж 600 островів.

В середині червня пройшов Саміт миру і Швейцарія стала центром тяжіння світових лідерів. Подія була присвячена врегулюванню конфлікту в Україні.

На саміті зібралися більше 100 делегацій із різних країн та організацій, об'єднані спільною метою - пошук мирного шляху до завершення протистояння.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Днями до комюніке Саміту миру приєдналося 83 держави: додалась Гаяна.