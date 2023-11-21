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ПОЛІТИКА

До Києва прибула президентка Молдови Майя Санду

21 листопада 2023, 11:19
До Києва прибула президентка Молдови Майя Санду
Джерело: president.gov.ua
Вона прийняла участь у вшануванні пам’яті активістів, які загинули під час Революції Гідності.

У вівторок, 21 листопада, до Києва із візитом приїхала президентка Молдови Мая Санду.

Про це вона написала в X(Twitter).

"Прибули в Києві для зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і головою Європейської ради Шарлем Мішелем. У порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України в ЄС, посилення регіональної безпеки та подальша підтримка ЄС реформ і розвитку в наших країнах", - написала Санду.

Зокрема, вона прийняла участь у вшануванні пам’яті активістів, які загинули під час Революції Гідності.

"У День Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. У заході також узяла участь президентка республіки Молдова Мая Санду",йдеться на сайті президента.

Нагадаємо, сьогодні до Києва приїхав глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус.

Сандувізит в Україну

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