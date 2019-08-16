До мосту у Станиці Луганській курсуватиме електромобіль
За словами голови ОДА Віталія Комарницького, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк, повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.
Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту.
"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва «навісів», під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль", - додав Комарницький.
Нагадаємо, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько двох гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.
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