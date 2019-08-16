До мосту у Станиці Луганській курсуватиме електромобіль

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту

Від КПВВ "Станиця Луганська" до мосту через річку Сіверський Донець почав курсувати електромобіль, яким можуть скористатися люди, що перетинають лінію розмежування.

За словами голови ОДА Віталія Комарницького, цей проєкт реалізований спільно з Польовим офісом Верховного комісара ООН у справах біженців у місті Сєвєродонецьк, повідомляє пресслужба Луганської облдержадміністрації.

Електрокар курсуватиме на ділянці 800 метрів від пункту пропуску до зруйнованого мосту.

"Щиро дякую нашим надійним партнерам за все, що зроблено для облаштування КПВВ: від будівництва «навісів», під якими люди можуть перепочити, закупівлі інвалідних візочків до оснащення робочих місць прикордонників. Та, безумовно, за придбаний електромобіль", - додав Комарницький.

Нагадаємо, що сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили розмінування близько двох гектарів території навколо зруйнованого мосту в Станиці Луганській.