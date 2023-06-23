У Пентагоні висловились про удар України по Чонгарському мосту

У відомстві зауважили, що українці "самі планують і проводять цей бій".

США не причетні до ударів по Чонгарському мосту, і Україна від початку повномасштабного вторгнення росії сама обирає цілі для ударів.

Про це заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

Коментуючи удари по Чонгарському мосту, Райдер зазначив: "Це боротьба України. Вони планують і проводять цей бій".

"Ми зосереджені на роботі з українцями, нашими союзниками і партнерами, щоб переконатися, що у них є бойові можливості, необхідні їм для захисту своєї країни і повернення суверенної території. Вони обирають цілі і виконують цю місію", – наголосив речник Пентагону.

Нагадаємо,що російські окупанти заявили про ракетний удар в ніч проти 22 червня по Чонгарському мосту на межі Херсонщини та Криму. На автомобільному мосту було пошкоджене дорожнє покриття, де утворилися кілька наскрізних дірок.

У ГУР Міноборони України прокоментували удари по Чонгарському мосту словами "далі буде". Там уточнили, що йдеться про планомірну роботу Сил оборони, руху опору та місцевого населення.