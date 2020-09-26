Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

Вимогам Міністерства охорони здоров'я відповідають тільки Кіровоградська та Херсонська області
Станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину.
До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ Фото: з вільних джерел

Таким чином, 22 області та столиця України послабити карантин не готові, повідомляє "РБК-Україна". У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В середньому в Україні цей показник становить 114,7 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 153,2.

Найгірша динаміка зафіксована в Тернопільській області - 406,0.

Нагадаємо, що 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 09 2020 13:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.