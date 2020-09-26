До ослаблення карантину не готові 22 області та Київ

Станом на суботу, 26 вересня, в Україні майже всі регіони залишаються непідготовленими до ослаблення карантину.

Таким чином, 22 області та столиця України послабити карантин не готові, повідомляє "РБК-Україна". У цих регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів. В середньому в Україні цей показник становить 114,7 при нормі в 40 випадків захворювання. У Києві цей критерій становить 153,2.

Найгірша динаміка зафіксована в Тернопільській області - 406,0.

Нагадаємо, що 26 вересня (станом на 9:00) в Україні 195 504 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 903 летальні, 86 873 пацієнти одужало.