До проведення ЗНО все готово - очільниця МОН
Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій на засіданні Верховної Ради, повідомляє "Громадське".
Вона додала, що тестування проходитиме у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря. Для проведення ЗНО планують залучити 242 650 працівників і 11630 медиків.
"У 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту у всі пункти тестування. В 7 інших областей та місто Київ завершують довезення", - розповіла Мандзій
Вона нагадала, що учасникам ЗНО необхідно буде дотримуватись соціальної дистанції та інших обмежень.
"На вході всім учасникам буде вимірюватись температура та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання, всі отримають маски та зможуть продезінфікувати руки", - пояснила вона.
Очільниця МОН додала, що відеоінструкції щодо правил проходження ЗНО є в особистих кабінетах учасників.
Нагадаємо, що ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов'язкової державної підсумкової атестації
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