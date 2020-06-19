Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

До проведення ЗНО все готово - очільниця МОН

"На вході всім учасникам буде вимірюватись температура та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання, всі отримають маски та зможуть продезінфікувати руки"
Для проведення Зовнішнього незалежного оцінювання з 25 червня по 17 липня готове усе, що необхідно.
До проведення ЗНО все готово - очільниця МОН Фото: з вільних джерел

Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти Любомира Мандзій на засіданні Верховної Ради, повідомляє "Громадське". 

Вона додала, що тестування проходитиме у безпечних умовах відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря. Для проведення ЗНО планують залучити 242 650 працівників і 11630 медиків.

"У 17 областей вже доставили засоби індивідуального захисту у всі пункти тестування. В 7 інших областей та місто Київ завершують довезення", - розповіла Мандзій

Вона нагадала, що учасникам ЗНО необхідно буде дотримуватись соціальної дистанції та інших обмежень.

"На вході всім учасникам буде вимірюватись температура та оцінка на ознаки гострого респіраторного захворювання, всі отримають маски та зможуть продезінфікувати руки", - пояснила вона.

Очільниця МОН додала, що відеоінструкції щодо правил проходження ЗНО є в особистих кабінетах учасників.

Нагадаємо, що ВР звільнила випускників шкіл поточного навчального року від обов'язкової державної підсумкової атестації

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 06 2020 12:01
ТЕГИ: освіта, ЗНО
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.