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До України прибула друга партія вакцин від COVID-19 через механізм COVAX

Загалом до кінця 2021 року в рамках COVAX до України будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців
До України прибула вироблена у Південній Кореї партія вакцини AstraZeneca-SKBio від COVID-19 у кількості 367,2 тис. доз, яку доставили ЮНІСЕФ спільно з ВООЗ у рамках механізму COVAX
До України прибула друга партія вакцин від COVID-19 через механізм COVAX Фото: Економічна правда

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, цю партію вакцин використовують для вакцинації пріоритетних груп та людей віком старше 65 років.

У прес-релізі ЮНІСЕФ уточнюється, що загалом до кінця 2021 року в рамках COVAX до України будуть поставлені вакцини для імунізації 8 млн українців.

У ЮНІСЕФ наголошують, що в рамках COVAX поставляються лише ті вакцини від COVID-19, які відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ.

"Важливо, що в умовах суворої конкуренції та боротьби за доступ до вакцин у світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує перше постачання, яке негайно буде передано тим категоріям, для яких воно призначається", - пояснив Ляшко, слова якого наведено у прес-релізі ЮНІСЕФ.

Фото: Інтерфакс-Україна

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, яку виготовляють у Південній Кореї

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23 04 2021 09:55
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