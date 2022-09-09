До Землі наближається 94-метровий астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) поінформувало, що у понеділок, 12 вересня, повз Землю пролетить астероїд 2008 RW.

Про це повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

За даними NASA, діаметр космічного каменя становить близько 94 метрів. Він максимально наблизиться у понеділок до Землі на відстань 6,7 млн кілометрів.

Ресурс Tech HindustanTimes зазначає, що швидкість руху астероїда становить близько 36 720 км за годину.

Вперше 2008 RW був виявлений 8 вересня 2008 року. Космічний камінь належить до групи Аполлона - найчисельнішої групи навколоземних астероїдів.

Цей астероїд не вважається "потенційно небезпечним", адже його розмір не перевищує 150 метрів, хоча його максимальна відстань від планети Земля становитиме менш ніж 7,5 млн кілометрів.

Для визначення "потенційно небезпечним" він мав би відповідати обом параметрам.