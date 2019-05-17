Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Доба в ООС: 13 обстрілів, загинув один український військовий

За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох поранено
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм.
Доба в ООС: 13 обстрілів, загинув один український військовий Фото: ООС

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС:

  • з мінометів калібрів 120 і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Водяне;
  • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Опитне;
  • тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу селища Кам’янка;
  • двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Павлопіль;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу села Богданівка;
  • двічі зі стрілецької зброї – в районі міста Мар’їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні двічі:

  • з мінометів калібру 120 мм – біля населеного пункту Золоте-4;
  • з озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів – поблизу населеного пункту Новозванівка.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 16 травня одного окупанта було знищено, чотирьох поранено.

Станом на 7:00 17 травня ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Гнутове в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 05 2019 09:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

Ua.gifts. Майстерня подарунків від ветерана АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.