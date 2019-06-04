CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПротягом суботи у зоні проведення операції Об'єднаних сил бойовики здійснили сім обстрілів позиції ООС, двічі - із застосуванням забороненого Мінськом озброєнняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Доба в ООС: Окупанти стріляли з важкого озброєння, обійшлося без втрат
Зокрема, було обстріляно опорні пункти біля Павлополя, Пісків, Широкиного, Опитного Старогнатівки та Авдіївки, а також в районі н.п. Зайцеве
Фото: ООС
Окупанти вели вогонь по позиціях українських військових з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у прес-центрі штабу ООС.
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06 04 2019 22:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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