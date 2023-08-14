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ПОЛІТИКА

Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії

14 серпня 2023, 21:59
Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню.

Підрозділ французького автовиробника Renault RCI Banque домовився про продаж своєї російської лізингової дочірньої компанії Insight Investment Group LLC.

Про це заявила компанія RCI Banque, повідомляє Reuters.

"Цей продаж є останнім кроком на шляху виходу RCI Banque SA з російської федерації відповідно до рішення, ухваленого групою Renault у 2022 році", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню. Insight заявила, що це придбання зміцнить створюваний лізинговий холдинг, а також диверсифікує активи групи. 

У березні Insight придбала російський лізинговий підрозділ виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co. Insight заявила, що управлінську команду лізингової дочірньої компанії буде збережено, і що вона завжди готова розглянути можливість придбання додаткових активів, насамперед у рамках лізингової галузі.

RCI Banque SA, що торгує під назвою Mobilize Financial Services, є міжнародною компанією зі штаб-квартирою у Франції, яка є дочірньою компанією Renault і частиною підрозділу Renault Mobilize. 

RCI Banque спеціалізується на автомобільному фінансуванні, страхуванні та супутній діяльності для брендів групи Renault по всьому світу, для брендів групи Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) у Європі, росії, Азії та Південній Америці, а також для Mitsubishi Motors у Нідерландах.

Renaultбізнес в рф

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