Дочірня компанія французької Renault продала свій бізнес у росії
Підрозділ французького автовиробника Renault RCI Banque домовився про продаж своєї російської лізингової дочірньої компанії Insight Investment Group LLC.
Про це заявила компанія RCI Banque, повідомляє Reuters.
"Цей продаж є останнім кроком на шляху виходу RCI Banque SA з російської федерації відповідно до рішення, ухваленого групою Renault у 2022 році", - йдеться в повідомленні компанії.
Зазначається, що деталі угоди не підлягають розголошенню. Insight заявила, що це придбання зміцнить створюваний лізинговий холдинг, а також диверсифікує активи групи.
У березні Insight придбала російський лізинговий підрозділ виробника сільськогосподарської техніки Deere & Co. Insight заявила, що управлінську команду лізингової дочірньої компанії буде збережено, і що вона завжди готова розглянути можливість придбання додаткових активів, насамперед у рамках лізингової галузі.
RCI Banque SA, що торгує під назвою Mobilize Financial Services, є міжнародною компанією зі штаб-квартирою у Франції, яка є дочірньою компанією Renault і частиною підрозділу Renault Mobilize.
RCI Banque спеціалізується на автомобільному фінансуванні, страхуванні та супутній діяльності для брендів групи Renault по всьому світу, для брендів групи Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) у Європі, росії, Азії та Південній Америці, а також для Mitsubishi Motors у Нідерландах.