Додаток Google Maps направлятиме водіїв екомаршрутами

Якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обрано з найбільш "екологічних"

Додаток Google Maps незабаром почне направляти водіїв маршрутами, за якими, як передбачається, їх автівки генеруватимуть найнижчі викиди вуглецю

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Додаток здійснюватиме відповідну функцію на основі аналізу інтенсивності руху, географічних особливостей та інших чинників.

У компанії Google заявили, що ця функція з’явиться пізніше цього року в США та врешті-решт охопить інші країни в рамках зобов’язання компанії допомоги у боротьбі зі зміною клімату.

Працюватиме це так: якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обрано з найбільш "екологічних". Коли альтернативні маршрути будуть значно швидшими за часом, Google запропонує водію вибір, а також дозволить йому порівняти прогнозовані шкідливі викиди автомобіля за різними маршрутами.

"Те, що ми бачимо - що приблизно для половини маршрутів можемо знайти більш екологічний варіант поїздки, з мінімальними затримками або взагалі без додаткової витрати часу", - сказав директор продукції компанії Google Рассел Дікер.

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