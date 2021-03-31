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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Додаток Google Maps направлятиме водіїв екомаршрутами

Якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обрано з найбільш "екологічних"
Додаток Google Maps незабаром почне направляти водіїв маршрутами, за якими, як передбачається, їх автівки генеруватимуть найнижчі викиди вуглецю
Додаток Google Maps направлятиме водіїв екомаршрутами Фото: wsj.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Додаток здійснюватиме відповідну функцію на основі аналізу інтенсивності руху, географічних особливостей та інших чинників.

У компанії Google заявили, що ця функція з’явиться пізніше цього року в США та врешті-решт охопить інші країни в рамках зобов’язання компанії допомоги у боротьбі зі зміною клімату.

Працюватиме це так: якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обрано з найбільш "екологічних". Коли альтернативні маршрути будуть значно швидшими за часом, Google запропонує водію вибір, а також дозволить йому порівняти прогнозовані шкідливі викиди автомобіля за різними маршрутами.

"Те, що ми бачимо - що приблизно для половини маршрутів можемо знайти більш екологічний варіант поїздки, з мінімальними затримками або взагалі без додаткової витрати часу", - сказав директор продукції компанії Google Рассел Дікер.

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31 03 2021 12:22
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