Додаток Google Maps направлятиме водіїв екомаршрутами
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Додаток здійснюватиме відповідну функцію на основі аналізу інтенсивності руху, географічних особливостей та інших чинників.
У компанії Google заявили, що ця функція з’явиться пізніше цього року в США та врешті-решт охопить інші країни в рамках зобов’язання компанії допомоги у боротьбі зі зміною клімату.
Працюватиме це так: якщо користувач не відмовляється, то маршрут за замовчуванням буде обрано з найбільш "екологічних". Коли альтернативні маршрути будуть значно швидшими за часом, Google запропонує водію вибір, а також дозволить йому порівняти прогнозовані шкідливі викиди автомобіля за різними маршрутами.
"Те, що ми бачимо - що приблизно для половини маршрутів можемо знайти більш екологічний варіант поїздки, з мінімальними затримками або взагалі без додаткової витрати часу", - сказав директор продукції компанії Google Рассел Дікер.
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