НОВИНИДонька лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП в Одесі, перебуваючи в екскурсійному автобусі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв
"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає"
Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy
Інцидент стався в Одесі, повідомив сам Гриценко.
"Мерседес" врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений", - повідомив політик.
Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.
"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав він.
Нагадаємо, що у Херсоні поліцейський збив двох пішоходів.
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08 06 2019 22:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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