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Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв

"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає"
Донька лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Ганна потрапила у ДТП в Одесі, перебуваючи в екскурсійному автобусі.
Донька Гриценка потрапила у ДТП: обійшлося без жертв Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

Інцидент стався в Одесі, повідомив сам Гриценко. 

"Мерседес" врізався в автобус. За збігом обставин, у цьому автобусі на екскурсію містом їхали київські школярі й, зокрема, моя молодша донька Ганна. Ніхто не загинув і не поранений", - повідомив політик.

Він зазначив, що дитина сиділа у місці зіткнення.

"Отримала удар по руці й обличчю, кров на губах, але серйозних травм немає", - додав він.

Нагадаємо, що у Херсоні поліцейський збив двох пішоходів.

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08 06 2019 22:53
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