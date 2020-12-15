CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців
З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву
Фото: mukachevo.net
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, зазначає "Економічна правда".
"З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу "Дія".
Користувачі можуть спробувати отримати послугу через застосунок "Дія". Однак, якщо у вас не виходить, зробіть паузу і спробуйте пізніше. Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно".
Нагадаємо, що з 14 грудня на порталі та у мобільному додатку "Дія" фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з карантином.
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