Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців

Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, зазначає "Економічна правда".

"З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду. Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу "Дія".

Користувачі можуть спробувати отримати послугу через застосунок "Дія". Однак, якщо у вас не виходить, зробіть паузу і спробуйте пізніше. Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно".

Нагадаємо, що з 14 грудня на порталі та у мобільному додатку "Дія" фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з карантином.