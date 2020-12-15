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Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців

З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву
Уже понад 33 тисячі українців успішно подали заяви для оформлення одноразової матеріальної допомоги ФОПам та найманим працівникам.
Допомога у 8 тисяч: у перший день подали заявки 33 тисячі українців Фото: mukachevo.net

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну, зазначає "Економічна правда".

 "З моменту запуску послуги сотні тисяч користувачів одночасно намагаються подати заяву. Зараз маємо понад 1000 запитів в секунду.  Це вплинуло на стабільність роботи застосунку і порталу "Дія".

Користувачі можуть спробувати отримати послугу через застосунок "Дія". Однак, якщо у вас не виходить, зробіть паузу і спробуйте пізніше. Подати заяву на отримання допомоги можна з 14 до 31 грудня включно".

Нагадаємо, що з  14 грудня на порталі та у мобільному додатку "Дія" фізичні особи підприємці (ФОПи) та наймані працівники можуть подати заяву на отримання матеріальної допомоги у зв'язку з карантином.

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15 12 2020 09:58
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