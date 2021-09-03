"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 24 мільярдів

За минулий тиждень видали 519 кредитів на понад 1,4 млрд грн.

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-учасники видали 10 009 кредитів на загальну суму 24 млрд грн.

Із загальної суми в 24 млрд 12,9 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 4,3 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції, повідомляє "Економічна правда".

6,7 млрд грн - в якості антикризових кредитів на поповнення оборотних коштів під 0%.

"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (19%) та промислової переробки (15%).

За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області", - йдеться у повідомленні.

За минулий тиждень видали 519 кредитів на понад 1,4 млрд грн.

"Наразі найбільшим попитом користуються кредити на поповнення обігових коштів в рамках антикризової програми - кількість поданих заявок з пакетом документів на такі кредити за тиждень зросла на 1,2 млрд грн, що складає 54% від всіх поданих за минулий тиждень заявок з пакетом документів.

Це позитивний сигнал, що свідчить про пожвавлення економічної активності", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

"749 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 450 млн грн - це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів склала 180 млн грн", - додали у відомстві.

Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 26 банками.

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