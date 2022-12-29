Довідник про 10 місяців війни видали в Україні

Опубліковано довідкове видання про перебіг десяти місяців війни, що розкриває її хід, повсякдення в у мовах повномасштабного конфлікту та реакцію міжнародної спільноти на події в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення на фейсбуці.

"У виданні у формі щоденних довідок узагальнено інформацію про основні події російсько-української війни. Повідомлення, що склали цю збірку щодня розміщувалися на сайті ДНУ "Енциклопедичне видавництво" з першого дня початку масштабного вторгнення рф в Україну", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в основу видання покладено офіційні заяви Генерального штабу ЗСУ, оперативних командувань, заяви органів влади України, іноземних країн і міжнародних організацій, які подано без змін в оприлюдненому вигляді.

"24 лютого стався перелом нашого історичного буття – людини, суспільства, нації, держави. Гібридна війна з неоімперською росією, котра в різних формах тривала протягом восьми років, перейшла в нову фазу. Вона стала наймасштабнішою та найзапеклішою континентальною війною після 1945 року на обширах усієї Європи", – зазначила в передмові директорка ДНУ "Енциклопедичне видавництво" Алла Киридон.

Водночас повідомляється, що колектив "Енциклопедичного видавництва" продовжує роботу над створенням "Великої української енциклопедії", зокрема її вебверсією. Підкреслюється, що вже було змінено дизайн сайту ВУЕ і додано нові рубрики, такі як "Актуально", "Міста-Герої", "Герої України.

Видання підготували до друку кандидат історичних наук Сергій Гірік, професорка Алла Киридон, фахівець з комп'ютерної графіки Максим Ткаченко, художник Михайло Гутман.