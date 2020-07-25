Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні
Про це він сказав на брифінгу 25 липня, передає РБК-Україна.
Зокрема, глава МОЗ поінформував про кількість апаратів штучної вентиляції легенів та їх використання, а також про забезпечення лікарськими засобами.
"Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, які там встановлені - це близько 2700. Зараз вони не дуже зайняті, тобто з цієї кількості 170 апаратів ШВЛ зайняті. Наші лікарі намагаються робити все, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів.
Що стосується лікарських засобів. У державі в повному обсязі передбачені кошти на оплату лікарських засобів, що використовуються при лікуванні COVID-19 і ми постійно моніторимо, як відбувається процес лікування щодо забезпечення всіма ліками, які необхідні для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.
Нагадаємо, що 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.
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