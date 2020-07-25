Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про забезпечення українських лікарень медичними засобами на випадок другої хвилі коронавірусу. За його словами, держава моніторить ситуацію.

Про це він сказав на брифінгу 25 липня, передає РБК-Україна.

Зокрема, глава МОЗ поінформував про кількість апаратів штучної вентиляції легенів та їх використання, а також про забезпечення лікарськими засобами.

"Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, які там встановлені - це близько 2700. Зараз вони не дуже зайняті, тобто з цієї кількості 170 апаратів ШВЛ зайняті. Наші лікарі намагаються робити все, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів.

Що стосується лікарських засобів. У державі в повному обсязі передбачені кошти на оплату лікарських засобів, що використовуються при лікуванні COVID-19 і ми постійно моніторимо, як відбувається процес лікування щодо забезпечення всіма ліками, які необхідні для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.