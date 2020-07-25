Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні

В Україні використовується менше 10% апаратів ШВЛ від загальної кількості
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про забезпечення українських лікарень медичними засобами на випадок другої хвилі коронавірусу. За його словами, держава моніторить ситуацію.
Друга хвиля СOVID-19: у МОЗ розповіли, чи готові лікарні Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ

Про це він сказав на брифінгу 25 липня, передає РБК-Україна.

Зокрема, глава МОЗ поінформував про кількість апаратів штучної вентиляції легенів та їх використання, а також про забезпечення лікарськими засобами.

"Якщо ми говоримо про лікарні першої хвилі, то загальна кількість апаратів ШВЛ, які там встановлені - це близько 2700. Зараз вони не дуже зайняті, тобто з цієї кількості 170 апаратів ШВЛ зайняті. Наші лікарі намагаються робити все, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів.

Що стосується лікарських засобів. У державі в повному обсязі передбачені кошти на оплату лікарських засобів, що використовуються при лікуванні COVID-19 і ми постійно моніторимо, як відбувається процес лікування щодо забезпечення всіма ліками, які необхідні для лікування коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, що 25 липня в Україні зафіксовано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1590 летальних, 35 497 пацієнтів одужало.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2020 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.