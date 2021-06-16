НОВИНИВ Україні виявили 1045 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових випадків у Києві, Київській та Харківській областях.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Другий день поспіль більше 1 тисячі випадків: МОЗ оновив COVID-статистику
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях
Фото: Hubs.ua
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В Україні госпіталізували 699 осіб; померли 78 пацієнтів та одужали 4802 людей. Протестовано методом ПЛР 28 321 особу, методом ІФА - 9 718 осіб, експрес-тестами - 20 814 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Дніпропетровській (55) та Херсонській (53) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіли 2 226 037 особи; одужали - 2 140 978 осіб, померли - 51 847.
Нагадаємо, штам коронавірусу, який отримав назву Delta дуже поширився на території Російської Федерації. З огляду на це, є ризик, що нова хвиля коронавірусу в Україні почнеться зі східних областей.
Зазначимо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні вже не прогнозують таких хвиль коронавірусу, як навесні та восени 2020 року.
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16 06 2021 09:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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