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Другий номер "Голосу": ми готові делегувати Вакарчука в прем'єри

Партія вже підготувала свій проєкт коаліційної угоди, який пропонуватимуть підписати потенційним партнерам
Голова партії "Голос", другий номер у її виборчому списку Юлія Клименко заявила, що політсила готова делегувати Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра України.
Другий номер "Голосу": ми готові делегувати Вакарчука в прем Юлія Клименко. Фото: Фокус

"У нас є кандидати і на прем'єра, і на міністерство, але спочатку потрібна коаліційна угода, а під ці завдання потрібно шукати людей, а не навпаки. Ми готові делегувати Святослава Вакарчука на прем'єрство, якщо в цьому буде потреба. Також у нас є сильні люди, які готові працювати міністрами в уряді, в державних підприємствах", - сказала Клименко, повідомляє LB.ua.

Вона також повідомила, що "Голос" уже підготував свій проєкт коаліційної угоди, який будуть пропонувати підписати потенційним партнерам. Поки що партія готова співпрацювати зі "Слугою народу". Що ж стосується союзу з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, однозначної готовності немає.

Клименко також заявила, що готова повернутися у виконавчу владу "з економічного профілю". 

Нагадаємо, що станом на 16 годину 21 липня явка на позачергових виборах до Верховної ради склала 36,21%.

 
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