CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВона підкреслила, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одногоПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Дружина Віталія Кличка озвучила причину розлучення
Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія, з якою він розлучається, заявила, що розірвання шлюбу - це обдумане, взаємно прийняте рішення.
Про це вона написала в Instagram.
"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років... Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися... Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми Батьками", - наголосила Кличко.
Вона додала, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного.
"Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Я бажаю Віталію тільки всього найкращого… Нова "глава життя" починається", - сказала Наталія.
Як раніше повідомляв iPress, мер Києва Віталій Кличко оголосив про своє розлучення.
"Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - заявив він.
Кличко зазначив, що бажання розлучитися обопільне: "У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває".
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