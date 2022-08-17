RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Дружина Віталія Кличка озвучила причину розлучення

Вона підкреслила, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного
Дружина Віталія Кличка озвучила причину розлучення
Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія, з якою він розлучається, заявила, що розірвання шлюбу - це обдумане, взаємно прийняте рішення.
 
Про це вона написала в Instagram.
 
"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років... Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися... Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми Батьками", - наголосила Кличко.
 
Вона додала, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного.
 
"Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Я бажаю Віталію тільки всього найкращого… Нова "глава життя" починається", - сказала Наталія.
 
 

"Це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років - різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно", - заявив він.

Кличко зазначив, що бажання розлучитися обопільне: "У нас залишилися добрі відносини, ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 08 2022 12:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic

Друга Українська Армія - Енн Епплбаум, The Atlantic

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.