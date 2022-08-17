Дружина Віталія Кличка озвучила причину розлучення

Вона підкреслила, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного

Дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія, з якою він розлучається, заявила, що розірвання шлюбу - це обдумане, взаємно прийняте рішення.

Про це вона написала в Instagram

"Я вдячна за все, що було на нашому спільному шляху, довжиною в 25 років... Так склалося, що за багато років життя в різних країнах наші життєві шляхи поступово розійшлися... Ми виростили трьох приголомшливих дітей і залишаємось для них назавжди їхніми Батьками", - наголосила Кличко.

Вона додала, що відносини з колишнім чоловіком, як і раніше, дружні і повні поваги один до одного.

"Ми завжди підтримували і продовжуватимемо підтримувати один одного за будь-яких обставин. Я бажаю Віталію тільки всього найкращого… Нова "глава життя" починається", - сказала Наталія.