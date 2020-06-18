Дружина Зеленського продовжує лікування у стаціонарі лікарні Києва
Дружина президента України Олена Зеленська перебуває у стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, повідомляє прес-служба Офісу президента, зазначає "Інтерфакс-Україна".
"Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - зазначено в повідомленні ОП на сторінці у Facebook у четвер удень.
Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.
Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія".
16 червня дружину президента Олену госпіталізували до однієї з лікарень Києва.
Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня
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