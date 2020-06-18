Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

Дружина Зеленського продовжує лікування у стаціонарі лікарні Києва

Президент Зеленський і діти здорові, вони здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра
Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує.
Дружина Зеленського продовжує лікування у стаціонарі лікарні Києва Фото: з вільних джерел

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває у стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, повідомляє прес-служба Офісу президента, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - зазначено в повідомленні ОП на сторінці у Facebook у четвер удень.

Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.

Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія".

16 червня дружину президента Олену госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 06 2020 16:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чому так важливо медитувати?

Чому так важливо медитувати?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.