Дружина Зеленського продовжує лікування у стаціонарі лікарні Києва

Президент Зеленський і діти здорові, вони здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра

Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує.

Дружина президента України Олена Зеленська перебуває у стабільному стані, вона продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, повідомляє прес-служба Офісу президента, зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня тяжкості. Дихальна недостатність - 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний. Дружина президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів", - зазначено в повідомленні ОП на сторінці у Facebook у четвер удень.

Зазначається, що президент Зеленський і діти здорові, вони здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус завтра.

Як повідомлялося, 12 червня після ПЛР-обстеження у першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двостороння полісегментарна пневмонія".

16 червня дружину президента Олену госпіталізували до однієї з лікарень Києва.

Нагадаємо, що Уряд подовжив карантин в Україні до 31 липня