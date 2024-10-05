Дубайська авіакомпанія заборонила пейджери та рації на своїх рейсах

Заборона була оголошена після того, як у бойовиків "Хезболли" у вересні масово вибухнули пейджери.

Дубайська авіакомпанія Emirates Airlines заборонила пасажирам провозити на своїх рейсах пейджери та рації після того, як минулого місяця у членів ліванського угруповання "Хезболла" вибухнули комунікаційні пристрої.

Про це повідомляє Reuters.

"Усім пасажирам, що подорожують до Дубаї, з Дубаю чи через Дубай, заборонено провозити пейджери та рації у зареєстрованому чи ручному багажі", - йдеться у заяві авіакомпанії, опублікованій на її сайті у п'ятницю.

Авіакомпанія додала, що всі виявлені заборонені предмети конфіскують поліція Дубая в рамках підвищених заходів безпеки.

Нагадаємо, у вересні в кишенях, в руках, у рюкзаках бойовиків "Хезболли" у Лівані та Сирії вибухнуло кілька тисяч пейджерів та сотні радіоприймачів. У цих атаках багато хто звинувачує Ізраїль, але він не бере на себе відповідальність. Внаслідок вибухів електронних пристроїв у Лівані загинули 9 людей, 2800 отримали поранення.