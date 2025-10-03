США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння "Хезболли"

Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення $230 млн для ліванських сил безпеки, які працюють над роззброєнням збройного угруповання "Хезболла". Рішення було ухвалено цього тижня, повідомили джерела у Вашингтоні та Бейруті.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США (30 вересня) і, як вважається, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам вирішити конфлікт у Газі та регіоні загалом.

Згідно з ліванським джерелом, фінансування розподілене, зокрема: