Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння "Хезболли"

03 жовтня 2025, 09:35
США виділяють Лівану $230 млн для роззброєння
фото: Reuters
Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила виділення $230 млн для ліванських сил безпеки, які працюють над роззброєнням збройного угруповання "Хезболла". Рішення було ухвалено цього тижня, повідомили джерела у Вашингтоні та Бейруті.

Про це повідомляє Reuters.

Фінансування було виділено безпосередньо перед закінченням фінансового року США (30 вересня) і, як вважається, відображає пріоритет, який Трамп надає спробам вирішити конфлікт у Газі та регіоні загалом.
 
Згідно з ліванським джерелом, фінансування розподілене, зокрема:
  • $190 млн призначені для Ліванських збройних сил.
  • $40 млн отримають Сили внутрішньої безпеки.
 
Помічники Демократичної партії в Конгресі назвали цей крок "дуже важливим" для такої маленької країни, як Ліван, особливо на тлі загального скорочення адміністрацією США програм допомоги іноземним державам.
 
Ліванське джерело додало, що кошти дозволять Силам внутрішньої безпеки взяти на себе внутрішні функції в Лівані, дозволяючи Збройним силам зосередитися на інших критично важливих місіях.

 

СШАЛіванХезболла

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється