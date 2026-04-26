Ізраїль готує нові удари по Лівану

Нетаньягу доручив військовим посилити атаки на позиції "Хезболли".

Ізраїль заявив про намір завдати потужних ударів по об’єктах угруповання "Хезболла" на території Лівану на тлі загострення ситуації та порушення режиму перемир’я.

Про це повідомляє агенція Reuters.

У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу зазначили, що ізраїльським військовим доручено посилити удари по цілях угруповання. Деталі операцій не розкриваються.

За даними видання, напередодні внаслідок авіаударів по півдню Лівану загинули щонайменше чотири людини. Водночас не уточнюється, чи пов’язані ці жертви з новими заявами ізраїльської сторони.

В Армії оборони Ізраїлю заявили, що дії стали відповіддю на ракетні обстріли з боку "Хезболли", які розцінюються як порушення перемир’я. У відповідь було завдано ударів по ракетних установках на півдні Лівану та об’єктах елітного підрозділу "Радван".

Також повідомляється про перехоплення підозрілої повітряної цілі в районі північного Ізраїлю. За даними військових, одна з ракет, випущених із Лівану, була знешкоджена, постраждалих немає.

Цахал закликав мешканців південного Лівану уникати районів поблизу річки Літані через активні бойові дії.

Раніше Ліван звинуватив Ізраїль у воєнних злочинах після загибелі журналістки.