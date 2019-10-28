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Дубілет має намір вивчити можливість скасування вимоги про надання медичних довідок

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет має намір вивчити можливість скасування вимоги про надання медичних довідок у різних сферах життя українців
Міністр зазначив, що у західних країнах такого зазвичай немає, і для нього це аргумент на користь скасування таких вимог.
Дубілет має намір вивчити можливість скасування вимоги про надання медичних довідок Фото:LB.ua

Міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет має намір вивчити можливість скасування вимоги про надання медичних довідок у різних сферах життя українців, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В Україні є таке явище, як медичні довідки, які наша держава вимагає в найнесподіваніших місцях. Наприклад, у держслужбовців під час прийому на роботу вимагають дві медичні довідки (психіатр і нарколог). Або знаменита довідка до басейну. Наскільки ці вимоги виправдані? З одного боку, вони призводять до зайвої бюрократії, витрат і навантаження лікарень, а самі довідки часто просто продаються. З іншого боку, може, це має позитивний вплив на здоров'я українців?" - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Міністр зазначив, що у західних країнах такого зазвичай немає, і для нього це аргумент на користь скасування таких вимог.

"Хочу дослідити це питання детальніше", - зазначив Дубілет. 

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28 10 2019 11:55
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