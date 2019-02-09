Дубілет розповів, що робитиме у Кабміні
Співзасновник "Монобанку" і колишній директор "ПриватБанку" з інформаційних технологій розповів, що основним його завданням на посаді міністра Кабінету міністрів стане підвищення ефективності уряду, повідомляє "Громадське".
"По-перше, ефективна робота уряду. Моє завдання полягає в тому, щоб суттєво підвищити коефіцієнт корисної дії українського уряду, тому що зараз, на жаль, забагато людей марнують свою таланти, порпаючись у папірцях. Я бачу, що можна це робити набагато ефективніше, прозоріше", - розповів Дубілет.
Ще один напрямок, за словами міністра Кабінету міністрів, це запровадження держбордів та KPI (ключові показники ефективності) для урядовців.
"Ми хочемо зробити так, щоб абсолютно в усіх керівників усіх щаблів був держборд та KPI, і всі розуміли, хто наскільки гарно чи погано справляється зі своїми завданнями. До останнього часу те, наскільки ти добре чи погано виконував завдання полягало у кількості завдань, які ти виконав, а ми хочемо, щоб усі ці зводилися до зростання ВВП, індексу щастя та інших дійсно суттєвих речей", - пояснив Дубілет.
Дмитро Дубілет найбільше відомий як співзасновник онлайн-банку Monobank і як ІТ-директор "ПриватБанку". Ступінь бакалавра здобув в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка у 2006 році, крім того, 2011-го закінчив Лондонську бізнес-школу. З 2005 року керував компанією Fine Web (Київ), відтак працював менеджером проектів у компаніях Infosys (Індія) та MasterCard (Польща).
У 2010 році Дубілет став ІТ-директором "ПриватБанку", згодом працював над розвитком порталу державних послуг iGov. Після націоналізації "ПриватБанку" в 2016-му заснував проект ІТ-послуг для банків FinTech Band і перший в Україні мобільний банк "Monobank", розвивав низку інших проектів у державному секторі та бізнесі.
Нагадаємо, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Дмитро Дубілет заявив, що його запросили взяти участь у "крутих проєктах боротьби з корупцією", які організовують Офіс президента, СБУ й інші держоргани.
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