Дуда привітав Україну і Молдову з рішенням саміту ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда привітав Україну і Молдову з історичним рішенням лідерів Євросоюзу почати з ними переговори про вступ.

Про це Дуда написав в соцмережі X (Twitter).

"Рішення Європейської ради про відкриття переговорів є історичним і Польща завжди виступала за розширення Євросоюзу", - йдеться в дописі.

Дуда додав, що багато хто не вірив, що це можливо, коли ми починали боротьбу за відкриття переговорів з Україною.

"Вітання Володимиру Зеленському і Маї Санду!", - написав польский президент.

Нагадаємо, що ввечері, 14 грудня, ЄС підтримав відкриття переговорів з Україною і Молдовою.