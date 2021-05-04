Два державні порти прозвітували про десятки мільйонів збитків .

За 2020 рік прострочена кредиторська заборгованість Ренійського порту зросла до 100 млн грн.

За підсумками 2020 року "Херсонський морський торговельний порт" отримав чистих збитків на суму 43,3 мільйона гривень, а "Ренійський морський торговельний порт" - на суму 45,3 мільйона гривень.

Про це свідчать звіти про виконання показників фінансового плану підприємств, повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Марлін".

Обидва державні підприємства належить до сфери управління Мінінфраструктури та мають стратегічне значення для безпеки та економіки держави.

Згідно з пояснювальними записками, причини збитку держпідприємств були зумовлені зниженням обсягів перевантаження, а також карантинними обмеженнями, пов’язаними із COVID-19.

На негативні фінансові результати "Ренійського МТП", зокрема, вплинули: арешт всіх банківських рахунків та майна, бюджетні економічні санкції та штрафи з ЄСВ.

На запит "Марлін" у Мінінфраструктури відповіли що через наявність у "Ренійського МТП" прострочених боргових зобов'язань за платежами до бюджету Державною податковою службою застосована податкова застава фактично на все ліквідне майно підприємства на загальну суму у 13,7 млн грн.

Виконавчою службою для забезпечення вимоги Головного управління ДПС в Одеській області про примусове стягнення заборгованостей з ЄСВ з січня 2020 року застосований арешт усіх банківських рахунків та майна "Ренійського МТП".

За 2020 рік прострочена кредиторська заборгованість Ренійського порту зросла до 100 млн грн.

За останні декілька років обидва підприємства також отримували збитки.

За результатами 2019 року "Херсонський МТП" відзвітував про 14,3 млн грн збитків, у 2018 – 10,8 млн грн.

Фінансовий звіт 2019 року "Ренійського МТП" також завершений із чистим збитком на суму 25,4 млн грн. У 2018 році збиток становив 19,3 млн грн.

На Ренійському порту тривалий час відсутній директор. 27 січня 2021 року на посаду виконуючого обов’язки був призначений Максим Ігнатенко. До того з 2016 року обов’язки директора виконував Дмитро Володін, проти якого було відкрите кримінальне провадження за невиплату заробітної плати на підприємстві.

На "Херсонському МТП" з 2020 року також керує в.о. директора - Геннадій Маховський.

Ренійський морський порт є важливим транспортним вузлом України, розташований на стику трьох держав - України, Румунії та Молдови. Херсонський морський порт входить до складу єдиного транспортного комплексу на півдні України.

Нагадаємо, що експедиторські компанії звернулись до суду з вимогою відшкодування завданих компанією ТОВ "Євротерминал" збитків від зловживання монопольним становищем під час збору плати за проїзд до Одеського морпорту.