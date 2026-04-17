Трамп продовжив обмеження для російських суден у портах США ще на рік

17 квітня 2026, 10:22
Трамп продовжив обмеження для російських суден у портах США ще на рік
Заборону вже продовжували у 2023, 2024 та 2025 роках.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік заборону суднам, пов’язаним із росією, швартуватися в американських портах.

Про це йдеться в документі Білого дому, оприлюдненому у Федеральному реєстрі США.

Йдеться про продовження національного надзвичайного стану, що 16 квітня 2022 року запровадив тодішній президент Джо Байден. Це дозволило США обмежувати пересування і стоянку суден, пов’язаних з росією.

У Білому домі заявили, що політика росії й надалі становить загрозу міжнародним відносинам США, тому обмеження залишають чинними.

Заборону вже продовжували у 2023, 2024 та 2025 роках.

Адміністрація США 15 квітня продовжила тимчасові винятки із санкцій, які дозволяють автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами росії до 29 жовтня.

Нова впевненість в Україні. Захистити себе та інших – Тімоті Еш
